235 bin takipçi kaybetmişti: Fenomen Gökhan Ünver'den paylaşım geldi

Yayınlanma: 30.03.2025 - 13:15

Güncelleme: 30.03.2025 - 13:15

Son aylarda viral videolarıyla adından sıkça söz ettiren stand-up komedyeni ve sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edilmeye başlandı.

Sanat camiasındaki birçok ünlü isim, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tepkilerini dile getirirken, Ünver’in sessiz kalması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA DÜŞÜYOR

Tepkilerini göstermek isteyen kullanıcılar, Gökhan Ünver’i takip etmeyi bıraktı. Son bir hafta içinde yaklaşık 235 bin takipçi kaybeden Ünver’in takipçi sayısı 3,3 milyona kadar düştü.

Vatandaşların önce markaları, ardından ünlü isimleri boykot etmeye başlamasıyla Ünver’in takipçi kaybı daha da hızlandı.



Tüm bu gelişmelere rağmen konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ünver'den çok tepki çeken bir paylaşım geldi.



Ünver'e dair çıkan haberlerin arka planda hızlıca geçtiği videoda, Ünver de ön planda yer aldı.

Paylaşımdaki notta "İyi bayramlar story’si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notu yer aldı.