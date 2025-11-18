Öğretmenler Günü resmi tatil mi, sorusu öğrenciler ve çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? 24 Kasım'da okullar yarım gün mü?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü pazartesi gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu sene öğretmenler günü pazartesi gününe denk geliyor.