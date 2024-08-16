Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:42

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:42

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 249 nerenin telefon kodu? +249 hangi ülkenin telefon kodu?

249 NERENİN ALAN KODU?

249 alan kodu Sudan'a aittir. Telefonunuza +249 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Sudan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.