Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:38

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:38

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 211 nerenin telefon kodu? +211 hangi ülkenin telefon kodu?

211 NERENİN ALAN KODU?

211 alan kodu Güney Sudan'a aittir. Telefonunuza +211 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Güney Sudan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.