25 bin yıllık gizem bilim dünyasını karıştırdı: Gunung Padang Piramidi insan yapımı değil mi?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:50

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en eski piramidi MÖ 2630 tarihli Djoser Piramidi olsa da, Endonezya'daki Gunung Padang yapısının 25.000 yıl öncesine uzandığı iddiası bu bilgiyi tartışmaya açtı. Ancak uluslararası arkeologlar, yapının insan eliyle inşa edilmediğini savunarak çalışmanın bilimsel geçerliliğini sorguluyor.

GUNUNG PADANG: BUZUL ÇAĞINDAN KALMA BİR PİRAMİT Mİ?

Araştırma, Endonezya Bilim Enstitüsü’nden Dr. Danny Hilman Natawidjaja liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Archaeological Prospection dergisinde Ekim ayında yayımlandı. Ekip, yapının çekirdeğinde özenle oyulmuş masif andezit lav bulunduğunu ve bunun ilk etapta doğal bir lav tepesi iken sonradan şekillendirilip mimari bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Araştırmacılar, "Bu çalışma, son buzul çağında ileri düzey taş işçiliği becerilerinin var olduğunu gösteriyor" diyerek, tarımın doğuşuyla eş zamanlı kabul edilen medeniyet gelişimi anlayışını sorguluyor.

BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Cardiff Üniversitesi’nden Arkeolog Dr. Flint Dibble, makaleye ilişkin eleştirisinde, “Yokuş aşağı yuvarlanan materyaller kendiliğinden hizalanır. Bu, insan yapımı olduğuna kanıt olamaz” diyerek, yazının yayımlanmasını bile şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

Benzer şekilde, Southern Connecticut State Üniversitesi’nden Arkeolog Dr. Bill Farley de, 27.000 yıllık toprak örneklerinin doğru tarihlenmiş olmasına rağmen, kömür, kemik gibi insan faaliyetine dair izler taşımadığını ifade etti.

YENİ BİR TARİH Mİ, BÜYÜK BİR YANILGI MI?

Bu tartışma, sadece Gunung Padang yapısının değil, medeniyetin başlangıcına dair kabul gören kronolojinin de sorgulanmasına neden oldu.

Eğer bu yapının gerçekten insan eliyle şekillendirilmiş olduğu kanıtlanırsa, o zaman inşa teknikleri tarımdan binlerce yıl önce de gelişmiş olabilir. Ancak şu an için bu yapı, bazılarına göre olağanüstü bir arkeolojik keşif, bazılarına göre ise doğanın olağanüstü bir oyunu.