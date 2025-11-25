Kadınlar 25 Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanında erkek şiddetine karşı seslerini yükseltecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen eylemler İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 25 ilde gerçekleştirilecek. Peki, 25 Kasım ne günü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nasıl ortaya çıktı?

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

25 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 1999 yılından bu yana resmi olarak anılmaktadır. Bu tarihin seçilmesinin ardındaki acı olay, kadın hakları mücadelesinin sembollerinden biri haline gelmiştir. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Rafael Trujillo rejimine karşı direnen siyasi aktivistler olan Mirabal Kardeşler (Patria, Minerva ve María Teresa), diktatörün emriyle vahşice öldürüldüler. Latin Amerika'daki kadın aktivistler, bu cinayetin yıl dönümü olan 25 Kasım'ı, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak ve mücadele etmek için bir sembol olarak belirledi. Bu mücadele ruhu, 1999 yılında BM tarafından kabul edilerek, 25 Kasım'ın resmi olarak "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan edilmesini sağladı.