25 kiloya düşmüş, yoğun bakıma alınmıştı: Nihal Candan’ın babası kalp krizi geçirdi

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan, cezaevi süreciyle çok konuşulmuş ve Nihal Candan ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Zayıflamaya devam eden Nihal Candan 29.5 kiloya, sonra 25 kiloya düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Anne Umut Candan, bu kez de eşinden gelen kötü haber ile yıkıldı.

BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın babası kalp krizi geçirdi.

Uzun süredir zayıflık problemleri yaşayan Candan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından, şimdi de babası Prof. Hakan Candan yoğun bakıma kaldırıldı.

Anne Umut Candan "Eşim kızımın üzüntüsü yüzünden kalp krizi geçirdi. Doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Şu sn iyi ama hastanede müşahede altında olacak" dedi.

Umut Candan "Kızlarıma iftira atarak bu duruma düşürenleri Allah'a havale ediyorum. Fesatlıktan bir aileye aylardır cehennemi yaşatıyorsunuz . Sizde o cehennemde yanın" dedi.