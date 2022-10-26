27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü'nde Ergoterapistler tanınmak istiyor!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:32

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü'nün ana temasını, "Seçenek ve Seçimlerle Gelen Adalet" olarak belirledi.

Ergoterapistler, bu tema kapsamında meslekleri ve mesleklerinin sunduğu hizmetleri topluma duyurmayı hedefliyor.

DEZAVANTAJLI BİREYLERDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ergoterapi, sağlığı etkileyen fiziksel ve çevresel problemlerin yanı sıra bireyleri ve toplumu ilgilendiren tüm kavramları inceleyerek aktiviteleri kullanan bir sağlık mesleğidir.

Ülkemizde ilk ergoterapistler 2014 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren kamu ve özel hastanelerinin yanında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, danışmanlık merkezleri gibi çok çeşitli alanda hizmet veren ergoterapistler çocukluk çağı hastalıkları, nörolojik hastalıklar, Alzheimer, Demans gibi yaşlı bireylerde görülen hastalıklar, ruhsal bozukluklar gibi toplumsal yaşama katılımı engelleyen tüm bozukluklar ile dezavantajlı bireylerde çalışmalarını sürdürmektedirler.

UYGULAMADA ZORLUKLARLA KARŞILAŞILIYOR

Ergoterapi birçok farklı tanıda hastalar, engelli veya dezavantajlı bireylerin günlük yaşamlarındaki aktivitelere ve dolayısıyla topluma katılımlarını artırmayı hedeflemektedir. Bildiğimiz üzere son yirmi yılda sosyal devlet anlayışı ve insan hakları konusu her ne kadar önem kazansa da uygulamada malesef aynı özeni görememekteyiz.

Örneğin engelli bireylerin çalışma hayatına dahil olması, özel gereksinimli bir çocuğun akranları ile aynı ortamda eğitim alması, yaşlı bireylerin daha iyi sosyal imkanlara sahip olması veya eski hükümlü bir bireyin yeniden toplum hayatına karışması yurt dışında ve ülkemizde yasal yollar ile destekleniyor olsa da uygulamada zorluklar ile karşı karşıya kalınmaktadır.

İşte ergoterapistler, bireylerin yalnızca hastalık ya da engellerine yönelik değil sosyal adalet kapsamında toplumsal katılımlarını desteklemek için de çalışmalar yapmaktadır. Kısacası ergoterapi mesleğinin temel amacı bireylerin yaşamın içerisinde aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak varlık gösterebilmelerini ve toplumsal rol ve sorumluluklarını gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

ERGOTERAPİST SAYISI YETERSİZ

Bu alanda ülkemizde zorlandığımız nokta ise çok geniş uygulama alanlara sahip bu meslek için sahada çalışan ergoterapist sayısının yetersiz olmasıdır. Dünyada 100 yıldan fazla geçmişi bulunan ergoterapi mesleği ülkemizde henüz yeni tanınmaya başlanan bir sağlık profesyonelliği olsa da mezun sayısı arttıkça donanımlı ergoterapistler sahada ve akademik alanda aktif olarak çalışacak ve elbette toplumsal katılımda problem yaşayan bireylere yönelik politikalarda söz sahibi olacaklardır."

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Ergoterapistler ayrıca ergoterapi ile ilgili soruları olan yurttaşları soru sormaya davet ediyor. Soruları ise ergoterapistlere, ergoterapist yetiştiren okullara, Ergoterapi Derneğinine ve sosyal medya üzerinden ulaşılabilen ergoterapistlere iletilebiliceğini aktarıyorlar.