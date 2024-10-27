28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde resmi tatil kabul edilmektedir. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi?
Cumhuriyet'in 101. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi?
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan bu özel gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.
28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
28 Ekim'de okullar yarım gün açık olacaktır. Öğrenciler öğlene kadar eğitim ve öğretime devam edecekler. Öğleden sonrası ise tatil olacaktır.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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