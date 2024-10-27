Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:18

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:18

Cumhuriyet'in 101. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan bu özel gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim'de okullar yarım gün açık olacaktır. Öğrenciler öğlene kadar eğitim ve öğretime devam edecekler. Öğleden sonrası ise tatil olacaktır.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı