Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:18

29 Ekim kutlamalarının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Bazı iller 29 Ekim kutlamaları ile ilgili açıklama metni yayınladı. Peki, 29 ekim kutlama programları iptal mi edildi? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı?

ANKARA 29 EKİM KUTLAMA AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İZMİR 29 EKİM KUTLAMA AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi de hain saldırı nedeniyle 29 Ekim cumhuriyet Bayramı kutlama programının iptal edildiğini açıkladı. Duyuru şu şekilde;

"Değerli hemşehrilerimizin dikkatine;

Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

İSTANBUL VE DİĞER İLLERDE 29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

İstanbul ve diğer iller için 29 Ekim kutlamalarıyla konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.