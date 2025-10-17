29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala yarım gün tatil olup olmadığı resmi devlet kurumlarında işleri olan yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? Okullar, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları açık mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ki 28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan itibaren tatil olacak. Bu tarih, resmi olarak yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün tatil olacak.

28 EKİM’DE KAPALI OLAN YERLER

28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan sonra kamu kurumları kapalı olacak. Kamu ve özel bankalar yarım gün açık olurken bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa İstanbul’da yarım gün tatil olacak.

Okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler öğleye kadar açık olacak. Hastanelerin acil servisleri tam gün hizmet vermeye devam edecek.