28 Eylül'de MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:34

Güncelleme: 29.09.2024 - 00:40

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de eleme adaylarının belli olması merakla bekleniyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede takım oyununu hangi tarafın kazandığı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Türkiye'de 28 Eylül eleme adayları kimler?

MASTERCHEFTE ELEME ADAYI KİM OLDU

Haftanın son eleme adayının belli olduğu son bölümde şefler yarışmacılardan, 'Patlıcan Kebabı' yapmalarını istedi.

MasterChef'in bu gece yayımlanan bölümünde haftanın yedinci eleme adayı belli oldu.Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarısız tabağı yapan eleme adayı oldu. Potaya giren isim Nigar oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN ELEME POTASI

Akın

Hakan

Erim

Semih

Kaan

Bera

Nigar