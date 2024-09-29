28 Eylül'de MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?
MasterChef yarışmacıları eleme potasına dahil olmamak için mücadele verdi. Gecenin sonunda ise iki etaptan da başarılı sonuç alamayan isim potaya dahil oldu. Peki, 28 Eylül'de MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de eleme adaylarının belli olması merakla bekleniyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede takım oyununu hangi tarafın kazandığı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Türkiye'de 28 Eylül eleme adayları kimler?
MASTERCHEFTE ELEME ADAYI KİM OLDU
Haftanın son eleme adayının belli olduğu son bölümde şefler yarışmacılardan, 'Patlıcan Kebabı' yapmalarını istedi.
MasterChef'in bu gece yayımlanan bölümünde haftanın yedinci eleme adayı belli oldu.Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarısız tabağı yapan eleme adayı oldu. Potaya giren isim Nigar oldu.
MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN ELEME POTASI
Akın
Hakan
Erim
Semih
Kaan
Bera
Nigar
Etiketler: #MasterChef #TV8 #masterchef eleme potası
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