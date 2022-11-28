28 Kasım hangi burç? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 28 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Kasım hangi burç oluyor? 28 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 28 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
28 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1898 - İhap Hulusi Görey
1948 - Mine Mutlu
1954 - Necip Hablemitoğlu
1966 - Erdinç Erişmiş
1977 - Doğa Bekleriz
1979 - Hakan Hatipoğlu
1990 - Edis Görgülü
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1118 - I. Manuil
1489 - Margaret Tudor
1632 - Jean-Baptiste Lully
1757 - William Blake
1857 - XII. Alfonso
1881 - Stefan Zweig
1927 - Abdülhalim Muazzam Şah
1932 - Gato Barbieri
1944 - Rita Mae Brown
1947 - Maria Farantouri
1950 - Ed Harris
1950 - Russell A. Hulse
1959 - Nancy Charest
1961 - Alfonso Cuarón
1983 - Summer Rae
1986 - Mouhamadou Dabo
1995 - Chase Elliott
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