28 Kasım hangi burç? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:21

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Kasım hangi burç oluyor? 28 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 28 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 28 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

28 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1898 - İhap Hulusi Görey

1948 - Mine Mutlu

1954 - Necip Hablemitoğlu

1966 - Erdinç Erişmiş

1977 - Doğa Bekleriz

1979 - Hakan Hatipoğlu

1990 - Edis Görgülü

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1118 - I. Manuil

1489 - Margaret Tudor

1632 - Jean-Baptiste Lully

1757 - William Blake

1857 - XII. Alfonso

1881 - Stefan Zweig

1927 - Abdülhalim Muazzam Şah

1932 - Gato Barbieri

1944 - Rita Mae Brown

1947 - Maria Farantouri

1950 - Ed Harris

1950 - Russell A. Hulse

1959 - Nancy Charest

1961 - Alfonso Cuarón

1983 - Summer Rae

1986 - Mouhamadou Dabo

1995 - Chase Elliott



















