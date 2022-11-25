25 Kasım hangi burç? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 25 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Kasım hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 25 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
25 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1889 - Reşat Nuri Güntekin
1934 - Asuman Korad
1936 - Yıldırım Gencer
1971 - Göksel
1977 - Memet Ali Alabora
1977 - Serkan Keskin
1980 - Dilşad Şimşek
1981 - Gizem Girişmen
1997 - Sevgi Uzun
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1454 - Caterina Cornaro
1609 - Henrietta Maria
1638 - Bragançalı Catherine
1920 - Noel Neill
1923 - Mauno Koivisto
1952 - Gabriele Oriali
1959 - Charles Kennedy
1976 - Clint Mathis
1981 - Xabi Alonso
1981 - Barbara Pierce Bush
1981 - Jenna Welch Bush
1984 - Gaspard Ulliel
1986 - Craig Gardner
1988 - Jay Spearing
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