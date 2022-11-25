25 Kasım hangi burç? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

25 Kasım 2022 Cuma, 11:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Kasım hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 25 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

25 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1889 - Reşat Nuri Güntekin

1934 - Asuman Korad

1936 - Yıldırım Gencer

1971 - Göksel

1977 - Memet Ali Alabora

1977 - Serkan Keskin

1980 - Dilşad Şimşek

1981 - Gizem Girişmen

1997 - Sevgi Uzun

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1454 - Caterina Cornaro

1609 - Henrietta Maria

1638 - Bragançalı Catherine

1920 - Noel Neill

1923 - Mauno Koivisto

1952 - Gabriele Oriali

1959 - Charles Kennedy

1976 - Clint Mathis

1981 - Xabi Alonso

1981 - Barbara Pierce Bush

1981 - Jenna Welch Bush

1984 - Gaspard Ulliel

1986 - Craig Gardner

1988 - Jay Spearing























