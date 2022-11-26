26 Kasım hangi burç? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 26 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Kasım hangi burç oluyor? 26 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 26 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Kasım'da doğan biri yay burcu oluyor.
26 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1917 - Nesuhi Ertegün
1934 - Cengiz Bektaş
1954 - Ayşe Nur Bahçekapılı
1962 - Erol Bilecik
1965 - Aşkın Asan
1965 - Mansur Ark
1968 - Haluk Levent
1986 - Büşra Sanay
1990 - Ece Çeşmioğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1898 - Karl Ziegler
1919 - Frederik Pohl
1922 - Charles M. Schulz
1924 - George Segal
1931 - Adolfo Pérez Esquivel
1933 - Arthur E. Bartlett
1935 - Ayten Erman, Türk oyuncu
1937 - Boris Yegorov
1939 - Tina Turner
1942 - Olivia Cole
1943 - Marilynne Robinson
1948 - Elizabeth Blackburn
1954 - Ayşe Nur Bahçekapılı
1963 - Richard R. Arnold
1965 - Des Walker
1987 - Kat DeLuna
1990 - Avery Bradley
1990 - Chipmunk
1990 - Rita Ora,
1990 - Danny Welbeck
1991 - Manolo Gabbiadini
1997 - Aaron Wan-Bissaka
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı