26 Kasım hangi burç? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Kasım hangi burç oluyor? 26 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 26 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Kasım'da doğan biri yay burcu oluyor.

26 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1917 - Nesuhi Ertegün

1934 - Cengiz Bektaş

1954 - Ayşe Nur Bahçekapılı

1962 - Erol Bilecik

1965 - Aşkın Asan

1965 - Mansur Ark

1968 - Haluk Levent

1986 - Büşra Sanay

1990 - Ece Çeşmioğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1898 - Karl Ziegler

1919 - Frederik Pohl

1922 - Charles M. Schulz

1924 - George Segal

1931 - Adolfo Pérez Esquivel

1933 - Arthur E. Bartlett

1935 - Ayten Erman, Türk oyuncu

1937 - Boris Yegorov

1939 - Tina Turner

1942 - Olivia Cole

1943 - Marilynne Robinson

1948 - Elizabeth Blackburn

1954 - Ayşe Nur Bahçekapılı

1963 - Richard R. Arnold

1965 - Des Walker

1987 - Kat DeLuna

1990 - Avery Bradley

1990 - Chipmunk

1990 - Rita Ora,

1990 - Danny Welbeck

1991 - Manolo Gabbiadini

1997 - Aaron Wan-Bissaka