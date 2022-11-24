24 Kasım hangi burç? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 24 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Kasım hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 24 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
24 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1857 - Salih Münir Paşa
1859 - Mehmed Nuri Efendi
1898 - Naciye Sultan
1953 - Gül Onat
1968 - Bülent Korkmaz
1979 - Deniz Hamzaoğlu
1982 - Damla Günay
1993 - Hande Erçel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1632 - Baruch Spinoza
1713 - Laurence Sterne
1877 - Alben W. Barkley
1913 - Geraldine Fitzgerald
1943 - Dave Bing
1956 - Terry Lewis
1980 - Beth Phoenix
1990 - Tom Odell
1994 - Nabil Bentaleb
24 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?
654 - Kotoku
1072 - Alp Arslan
1072 - IV. Bagrat
1227 - Leszek Bialy
1741 - Ulrika Eleonora
1922 - Sidney Sonnino
1929 - Georges Clemenceau
1934 - Mihaylo Hruşevski
1948 - Robert Cecil
1948 - Anna Jarvis
1990 - Bülent Arel
1991 - Freddie Mercury
2002 - John Rawls
2020 - Yves Vander Cruysen
2020 - Damián Iguacén Borau
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