24 Kasım hangi burç? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:44

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Kasım hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 24 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

24 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1857 - Salih Münir Paşa

1859 - Mehmed Nuri Efendi

1898 - Naciye Sultan

1953 - Gül Onat

1968 - Bülent Korkmaz

1979 - Deniz Hamzaoğlu

1982 - Damla Günay

1993 - Hande Erçel

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1632 - Baruch Spinoza

1713 - Laurence Sterne

1877 - Alben W. Barkley

1913 - Geraldine Fitzgerald

1943 - Dave Bing

1956 - Terry Lewis

1980 - Beth Phoenix

1990 - Tom Odell

1994 - Nabil Bentaleb

24 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?

654 - Kotoku

1072 - Alp Arslan

1072 - IV. Bagrat

1227 - Leszek Bialy

1741 - Ulrika Eleonora

1922 - Sidney Sonnino

1929 - Georges Clemenceau

1934 - Mihaylo Hruşevski

1948 - Robert Cecil

1948 - Anna Jarvis

1990 - Bülent Arel

1991 - Freddie Mercury

2002 - John Rawls

2020 - Yves Vander Cruysen

2020 - Damián Iguacén Borau



