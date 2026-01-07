282 milyon dolarlık servet paylaşıldı: Kidman ve Urban resmen ayrıldı

Hollywood’un ünlü çifti Nicole Kidman (58) ile Keith Urban (57), 19 yıllık evliliklerini resmen noktaladı. Taraflar, toplam değeri 282 milyon dolar olarak tahmin edilen küresel emlak portföylerinin paylaşımı konusunda karşılıklı uzlaşmaya vardı.

Daily Mail tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, boşanma anlaşması kapsamında her iki taraf da hâlihazırda kullanımında bulunan mülkleri elinde tutacak. Taşınmazların paylaşımının, tarafların “karşılıklı memnuniyeti” esas alınarak gerçekleştirileceği belirtildi.

BEŞ ŞEHİRDE LÜKS GAYRİMENKULLER

Kidman ve Urban’ın emlak portföyünde; Sidney, New York, Los Angeles ve Nashville başta olmak üzere birçok şehirde yer alan lüks mülkler bulunuyor. En dikkat çeken varlıklar arasında, Sidney Limanı’na bakan tek bir gökdelende yer alan altı lüks daire yer alıyor. Çiftin ayrıca:

Manhattan’da lüks bir dubleks dairesi,

Beverly Hills’te bir malikânesi,

Nashville’de 20 odalı bir evi,

Avustralya’nın Southern Highlands bölgesinde geniş bir kırsal mülkü bulunuyor.

Mülklerin büyük bölümünün, çiftin 2006 yılında evlenmesinin ardından satın alındığı ve ortak mülkiyet kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Mayıs 2023’te çıkan haberlere göre Nicole Kidman, Sidney’in Milsons Point bölgesindeki Landmark Latitude kompleksinde üçüncü yatak odalı lüks bir daire için 7,7 milyon dolar ödedi.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ ÖZETİ

2008: Nashville’de 20 odalı malikâne – 4,89 milyon dolar

2008: Beverly Hills’te beş yatak odalı ev – 6,77 milyon dolar

2009–2011: Sidney’de birden fazla lüks daire – yaklaşık 15 milyon dolar

2010: Manhattan’da tasarım dubleks – 13,53 milyon dolar

2020: New York Tribeca’da iki yatak odalı daire – 5,3 milyon dolar

Southern Highlands: 45 hektarlık “Bunya Hill” mülkü – yaklaşık 12 milyon dolar

NAFAKA VE ÇOCUK DESTEĞİ YOK

Mahkeme kayıtlarına göre taraflar, nafaka ve çocuk desteğinden karşılıklı olarak feragat etti. Her iki isim de kendi hukuki masraflarını üstlenecek. Aylık gelirleri 100 bin doların üzerinde olmasına rağmen mahkeme, çocuk nafakasına hükmetmedi.

Velayet planı kapsamında çiftin çocukları Sunday Rose (17) ve Faith (14), yılın 306 gününü anneleri Nicole Kidman, 59 gününü ise babaları Keith Urban ile geçirecek.

DOSTANE AYRILIK

Belgeler, boşanmanın avukatlar aracılığıyla dostane bir şekilde sonuçlandırıldığını ve herhangi bir resmi sorgulama sürecine girilmediğini ortaya koydu. Çiftin evlilik sözleşmesi olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Nicole Kidman, boşanma dilekçesinde ayrılık gerekçesini “uzlaşmaz farklılıklar” olarak belirtirken, tarafların temsilcileri konuyla ilgili yorum yapmadı.