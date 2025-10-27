Bu sene 102. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda; SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları farklı iki şehirde gösteri uçuşu yapacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, ne zaman?

SOLOTÜRK 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde saat 14.40'ta gösteri uçuşu yapacak.

TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI

Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kırklareli Barajı'nda saat 16.30'da gösteri yapacak.

Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 16.30

Prova Uçuşu: 28 Ekim 16.30

Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 16.30

Yer: Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri