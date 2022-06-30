29 Haziran Survivor All Star'da kim elendi? Surivor'da finale kim kaldı?
Survivor All Star 2022'de altı aylık maraton bu akşam sona eriyor. Batuhan, Adem, Ayşe ve Nisa Tersane İstanbul'da şampiyonluk heyecanı yaşadı. 29 Haziran gecesi Survivor'da neler yaşandı? Survivor All Star’da finale kimler kaldı?
Survivor All Star'da 29 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı. Tersane İstanbul'da çekilen canlı yayın ile ekrana gelen Survivor'da Batuhan, Adem, Ayşe ve Nisa yarı finalş heyacanı yaşadı. Adem ve Batuhan yarı finali garantilemiş ancak finale kalcak üçüncü kişi belli olmamıştı.
Programın ilk etabında son üçe kalan isim belirlendi. Ayşe ve Nisa arasında canlı yayında sms oylaması yapıldı.
SMS oylaması sonucunda Nisa son üçe kalırken Ayşe yarışmaya dördüncü olarak veda etti.
Heyecan dolu yarı final ise programın son saatlerinde gerçekleşti. Adem, Batuhan ve Nisa arasında yapılan SMS oylaması ile final koltuğuna oturacak 2 yarışmacı belli oldu.
Canlı yayında yapılan SMS oylamasına göre elenen 2. yarışmacı Batuhan oldu.
Survivor All Star'da 30 Haziran gecesi gerçekleşecek final gecesinin finalistleri Nisa ve Adem oldu.
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