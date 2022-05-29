29 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star'da ikinci eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 29 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sude Burcu'nun yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.
29 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesini de erkekler mücadelesinde de mavi takım kazandı.
Kırmızı takım konseye eleme adayını belirlemek için gitti. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu.
Konseyde yapılan oylamada Ayşe eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın ilk eleme adayı Anıl olmuştu.
Survivor'da geçtiğimiz hafta Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude eleme adayı seçilmiş ve Sude elenmişti.
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