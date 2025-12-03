3 Aralık ne günü? Dünya Engelliler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve eşit katılımını sağlamaya yönelik farkındalığın artırıldığı önemli bir gündür. Peki, Dünya Engelliler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NÜN ANLAMI VE TOPLUMSAL ÖNEMİ

Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit şekilde katılabilmesini desteklemek için önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda hâlâ devam eden engelleri görünür kılmayı amaçlayan gün, toplumda farkındalığın artırılmasına da öncülük ediyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Dünya Engelliler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilerek takvimlere girdi. O tarihten bu yana her yıl 3 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu ilan, engelli bireylerin haklarının uluslararası düzeyde tanınması ve korunmasına yönelik atılmış en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.