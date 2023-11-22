3 bin 800 fidandan 400 bin liralık hasat bekleyen çiftçiye yabancı ot ilacı şoku
Domates serasına yabancı ot ilacı atıp fidanlara zarar verdiler.
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde Yaşar Avcu'ya ait domates ekili 2 dönüm seraya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yabancı ot ilacı atılarak zarar verildi. Fidanları ölmeye başlayan Avcu, "400 bin liralık hasat bekliyorum, her şey bitti" dedi.
Domates ekili 2 dönüm serasına yabancı ot ilacı atılarak zarar verilen Yaşar Avcu (43) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar günü kahvaltıdan sonra seraya girdik. Domates fidanlarında bir değişiklik gördük. Fidanların tepesi sararıyordu. Hemen ziraat mühendisi çağırdık. Seralarımı kontrol eden ziraat mühendisi dışında başka ziraat mühendislerini de çağırdık. Ziraat mühendislerinin ortak görüşü domates serama yabani ot ilacı atıldığı yönünde oldu" dedi.
Kimse ile bir probleminin olmadığını, düşmanının bulunmadığını söyleyen Avcu, "Kimseye kötülük yapmadım. Ben bu domateslerime çocuklarım gibi bakıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparlar. Ne yapacaklarsa gelip bana yapsalardı. Benimle yüz yüze konuşsalardı" ifadelerini kullandı.
Yapacak bir şey olmadığını, domates fidanlarını hepsinin ilerleyen günlerde yavaş yavaş öleceğini belirten Yaşar Avcu, "Bu seramda 3 bin 800 kök fidanım vardı. Dönümden 200 bin lira kazansam 2 dönümden 400 bin lira kazanacaktım. 400 bin lira zararım var. Ziraat mühendisleri 'Yapacak bir şey yok. Artık bu fidanları sökeceksin, yeniden fidan dikeceksin' dediler. Nasıl sökeceğim? Bu fidanlarıma nasıl kıyacağım?" şeklinde konuştu.
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