Irak'ın sıfır noktasında hasat başladı: 2 yıl önce ektiler, taleplere yetişemiyorlar

Yayınlanma: 21.11.2023 - 18:19

Güncelleme: 21.11.2023 - 18:19

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özellikleri olduğu bilinen Trabzon hurması hasadına Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde başlandı.

Trabzon hurmasının her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Derecik ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yer alacsğını ifade eden Beşir Yılmaz isimli çiftçi, "Bugün cennet hurması hasadına başladık. Bu yılki hasadımız bereketli geçti çok şükür. İlçemizin cennet hurmasıyla tanışalı iki yıl oldu. Bu süre zarfında talepler çok arttı. Şuanda manavlarımızda yerini almış durumda. Bizde hasattan sonra satışlarımızı yapacacaz. Buranın iklimi ılıman olduğu için gönül rahatlığıyla bölgemizde bulunan herkes ekimini yapabilir. Zaten iki üç yıl sonra hasadı yapılabilir" dedi.