'3. Cisim Problemi' 2. sezon onayını aldı...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 23:44

Güncelleme: 16.05.2024 - 23:44

Geçtiğimiz aylarda Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşan 3. Cisim Problemi dizisi 2. sezon onayını aldı.

Bir Cixin Liu kitabından uyarlanan 3. Cisim Problemi yeni bir sezon ile devam edecek.

Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Benedict Wong ve Jonathan Pryce gibi yıldızların yer aldığı dizide David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo yeniden senaristliği üstlenecek.

3 CİSİM PROBLEMİ DİZİSİNİN KONUSU

Çin'in Kültür Devrimi'nin arka planında geçen gizli bir askeri proje, uzaylılarla temas kurmak için uzaya sinyaller gönderir. Yıkımın eşiğindeki bir uzaylı uygarlığı sinyali yakalar ve Dünya'yı işgal etmeyi planlar. Bu arada Dünya'da, ya üstün varlıkları ağırlamayı ve yozlaşmış olarak görülen bir dünyayı ele geçirmelerine yardım etmeyi ya da işgale karşı savaşmayı planlayan farklı kamplar oluşmaya başlar.



