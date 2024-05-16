'3. Cisim Problemi' 2. sezon onayını aldı...

Bu yıl yayımlanan Netflix dizisi "3 Cisim Problemi" 2. sezon onayı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 23:44
'3. Cisim Problemi' 2. sezon onayını aldı...
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz aylarda Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşan 3. Cisim Problemi dizisi 2. sezon onayını aldı.

Bir Cixin Liu kitabından uyarlanan 3. Cisim Problemi yeni bir sezon ile devam edecek. 

Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Benedict Wong ve Jonathan Pryce gibi yıldızların yer aldığı dizide David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo yeniden senaristliği üstlenecek.

3 CİSİM PROBLEMİ DİZİSİNİN KONUSU

Çin'in Kültür Devrimi'nin arka planında geçen gizli bir askeri proje, uzaylılarla temas kurmak için uzaya sinyaller gönderir. Yıkımın eşiğindeki bir uzaylı uygarlığı sinyali yakalar ve Dünya'yı işgal etmeyi planlar. Bu arada Dünya'da, ya üstün varlıkları ağırlamayı ve yozlaşmış olarak görülen bir dünyayı ele geçirmelerine yardım etmeyi ya da işgale karşı savaşmayı planlayan farklı kamplar oluşmaya başlar.



3 cisim problemi haberleri Netflix haberleri

İlgili Haberler

Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor

Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor
Donnie Yen başrollü 'John Wick' dizisi yolda: Senaryoyu 'Umbrella Academy'nin yazarı Robert Askins kaleme alacak

Donnie Yen başrollü 'John Wick' dizisi yolda: Senaryoyu 'Umbrella Academy'nin yazarı Robert Askins kaleme alacak
Hafta boyunca dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu...

Hafta boyunca dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler