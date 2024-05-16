Donnie Yen başrollü 'John Wick' dizisi yolda: Senaryoyu 'Umbrella Academy'nin yazarı Robert Askins kaleme alacak

John Wick evreni genişlemeye devam ediyor. John Wick 4 filmi karakterlerinden Caine karakterine odaklanacak olan dizi için çalışmalar başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 21:32
Donnie Yen başrollü 'John Wick' dizisi yolda: Senaryoyu 'Umbrella Academy'nin yazarı Robert Askins kaleme alacak
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John Wick evreni genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl "John Wick: Chapter 4"te tanıtılan kör suikastçı Caine, kendi spinoff filmi ile geri dönüyor. Filmin başrolünde yeniden Donnie Yen yer alacak ve senaryosunu, "The Umbrella Academy" ve "The Son" dizilerinin yazarı Robert Askins yazacak.

Lionsgate'e göre, film "John Wick: Chapter 4"teki olayların ardından Caine'in High Table'a olan yükümlülüklerinden kurtulmasıyla başlayacak. Filmin yapımına 2025 yılında Hong Kong'da başlanması planlanıyor.

Filmin yönetmenliğini "John Wick" serisinin yönetmeni Chad Stahelski üstlenecek. 

Donnie Yen, "John Wick: Chapter 4" üzerinde çalışmanın olağanüstü bir deneyim olduğunu belirterek, "Bu filmlerin bu kadar derin yankı uyandırmasının nedeni, benim gibi Chad, Basil ve Erica'nın da sadece heyecan verici, yaratıcı ve sanatsal değil, aynı zamanda karakter, hikaye ve duyguları da ifade eden aksiyon, dövüş ve dublörler yaratmak için kendilerini zorlamalarıdır. Caine lanetli bir geçmişe sahip inanılmaz bir karakter ve ben de bu role geri döndüğüm için heyecanlıyım" dedi.

CAINE DİZİSİNİN KONUSU

"John Wick: Chapter 4"te Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick'in eski bir arkadaşı olarak tanıtılan Caine, kızını korumak için High Table adına John'a suikast düzenlemek zorunda kalır. Ancak, jenerik sonrası sahnede Caine, kızına kavuşmak için Paris'e döner ve burada Akira (Rina Sawayama) ile karşılaşır. Caine'in, Akira'nın babası Koji'yi (Hiroyuki Sanada) öldürmek zorunda kalması, aralarındaki gerginliğin temelini oluşturur.

John Wick evrenindeki bir sonraki bölüm, Ana de Armas'ın başrolünü oynadığı ve 6 Haziran 2025'e ertelenen "Ballerina" filmi olacak. Bu filmde, Ana de Armas'ın canlandırdığı Ruska Roma suikastçısı Ruksa'nın hikayesi anlatılacak.


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