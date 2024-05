Hafta boyunca dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 22:50

Güncelleme: 16.05.2024 - 22:50

Dijital platformlarda geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. İşte platformlara göre en popüler içerikler:

NETFLİX

EN POPÜLER DİZİLER

Kimler Geldi Kimler Geçti - Geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde zirvede yer aldı.

Baby Reindeer - İki haftadır zirvede olan dizi, ikinci sıraya geriledi.

The Asunta Case - İspanya yapımı bu dizi, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

EN POPÜLER FİLMLER

Ölümlü Dünya 2 - Ülkemizde 1 milyon 655 bin seyirci tarafından izlenen film zirvedeki yerini korudu.

Kurye (The Courier) - İspanya yapımı aksiyon filmi, açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru) - Minyonlar serisinin ikinci halkası üçüncü sırada yer aldı.

bluTV

EN POPÜLER DİZİLER



Prens - Liderlik serisini sürdürüyor.

Sen, Ben, O! - Platformun orijinal serisi ikinci sıraya tırmandı.

The Sympathizer - HBO dizisi üçüncü sıraya geriledi.

EN POPÜLER FİLMLER



Michael Clayton - George Clooney'in başrolünde yer aldığı film liderlik koltuğuna oturdu.

Tre di troppo - İtalya yapımı komedi filmi zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Sokağın Sonundaki Ev (House at the End of the Street) - Jennifer Lawrence'in başrolünde yer aldığı film haftayı üçüncü sırada tamamladı.

PRIME VIDEO

EN POPÜLER DİZİLER



Fallout - Zirvedeki yerini korudu.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns - Platformun orijinal dizisi açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) - Ağustosta ikinci sezonu yayınlanacak olan dizi üçüncü sırada yer aldı.

EN POPÜLER FİLMLER



Sen İhtimali (The Idea of You) - Platformun orijinal yapımı liderlik serisini sürdürdü.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) - Fenomen serinin devam projesi zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Oppenheimer - Ülkemizde 1 milyon 700 bini aşkın seyirci tarafından izlenen film haftayı üçüncü sırada tamamladı.