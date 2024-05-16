Hafta boyunca dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu...

Bu hafta Netflix, Prime Video, bluTV gibi dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 22:50
Hafta boyunca dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu...
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Dijital platformlarda geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. İşte platformlara göre en popüler içerikler:

NETFLİX

EN POPÜLER DİZİLER

Kimler Geldi Kimler Geçti - Geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde zirvede yer aldı.

Baby Reindeer - İki haftadır zirvede olan dizi, ikinci sıraya geriledi.

The Asunta Case - İspanya yapımı bu dizi, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

EN POPÜLER FİLMLER

Ölümlü Dünya 2 - Ülkemizde 1 milyon 655 bin seyirci tarafından izlenen film zirvedeki yerini korudu.

Kurye (The Courier) - İspanya yapımı aksiyon filmi, açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru) - Minyonlar serisinin ikinci halkası üçüncü sırada yer aldı.

bluTV

EN POPÜLER DİZİLER

Prens - Liderlik serisini sürdürüyor.

Sen, Ben, O! - Platformun orijinal serisi ikinci sıraya tırmandı.

The Sympathizer - HBO dizisi üçüncü sıraya geriledi.

EN POPÜLER FİLMLER

Michael Clayton - George Clooney'in başrolünde yer aldığı film liderlik koltuğuna oturdu.

Tre di troppo - İtalya yapımı komedi filmi zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Sokağın Sonundaki Ev (House at the End of the Street) - Jennifer Lawrence'in başrolünde yer aldığı film haftayı üçüncü sırada tamamladı.

PRIME VIDEO

EN POPÜLER DİZİLER

Fallout - Zirvedeki yerini korudu.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns - Platformun orijinal dizisi açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) - Ağustosta ikinci sezonu yayınlanacak olan dizi üçüncü sırada yer aldı.

EN POPÜLER FİLMLER

Sen İhtimali (The Idea of You) - Platformun orijinal yapımı liderlik serisini sürdürdü.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) - Fenomen serinin devam projesi zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Oppenheimer - Ülkemizde 1 milyon 700 bini aşkın seyirci tarafından izlenen film haftayı üçüncü sırada tamamladı.


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