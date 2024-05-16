Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor
Sandık Kokusu dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
Show TV’nin yeni sezonda devam onayı verdiği dizi Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmuştu.
Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.
METİN AKDÜLGER VEDA EDECEK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek.
Dizinin 23. Bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor.
Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.
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