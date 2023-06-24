3. kez kansere yakalanan Özkan Uğur için destek mesajları: 'Sen yaparsın bunu Özkan Uğur...'

Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Sanatçı dostları ise Uğur'un bir an önce sağlığına kavuşması için sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:36
3. kez kansere yakalanan Özkan Uğur için destek mesajları: 'Sen yaparsın bunu Özkan Uğur...'
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2013 yılında lenfomaya yakalanan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur’un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, “Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız” dedi.

Sanatçı dostları da Uğur için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek mesajları verdi. 

MELEK BAYKAL: 

Güzel dost, güzel adam… Seni çok seviyoruz ve inanıyoruz ki; sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa... Tüm dualar sana Özkan'ım...

EROL EVGİN: 

Çok değerli müzisyen dostum Özkan Uğur’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum...

NAZAN ÖNCEL: 

Bütün sevenlerin güzel haberlerini bekliyor. Sen yaparsın bunu Özkan Uğur...

SUAT SUNA:

Çok sevdiğim Özkan Abi’nin yaşam mücadelesi verdiğini öğrendim.

Çocukluk kahramanlarımızdan biridir, atlatacağını umut edelim. Dualarımız onunla...

GONCA VUSLATERİ: 

Acil şifalar diliyorum canımın içine... Atlatacaksın, ben inanıyorum... Tüm kalbimle...

 

 


Özkan Uğur MFÖ Melek Baykal Erol Evgin Nazan Öncel

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