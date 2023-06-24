3. kez kansere yakalanan Özkan Uğur için destek mesajları: 'Sen yaparsın bunu Özkan Uğur...'
Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Sanatçı dostları ise Uğur'un bir an önce sağlığına kavuşması için sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.
2013 yılında lenfomaya yakalanan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur’un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.
MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, “Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız” dedi.
Sanatçı dostları da Uğur için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek mesajları verdi.
MELEK BAYKAL:
Güzel dost, güzel adam… Seni çok seviyoruz ve inanıyoruz ki; sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa... Tüm dualar sana Özkan'ım...
EROL EVGİN:
Çok değerli müzisyen dostum Özkan Uğur’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum...
NAZAN ÖNCEL:
Bütün sevenlerin güzel haberlerini bekliyor. Sen yaparsın bunu Özkan Uğur...
SUAT SUNA:
Çok sevdiğim Özkan Abi’nin yaşam mücadelesi verdiğini öğrendim.
Çocukluk kahramanlarımızdan biridir, atlatacağını umut edelim. Dualarımız onunla...
GONCA VUSLATERİ:
Acil şifalar diliyorum canımın içine... Atlatacaksın, ben inanıyorum... Tüm kalbimle...
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