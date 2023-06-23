MÜYORBİR: Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 1 Temmuz 2021 tarihinden bugüne uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını aktardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle Temmuz 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00.00’da sona ereceğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs 2022’de müzik yayın saatini 01.00’e kadar uzatmıştı.
ÖNCE TURİSTİK YERLERDE KALDIRILMIŞTI
Bugüne kadar sanatçılar başta olmak üzere yurttaşların tepkisini çeken 'müzik' yasağı, son olarak 21 Haziran’da Antalya’da kaldırılmış, 22 Haziran’da da İzmir’de ileriye alınmıştı. Yasak, önceki gün Muğla'da da kaldırılmıştı.
MÜYORBİR: MÜZİK YASAĞI TÜM TÜRKİYE'DE KALDIRILDI
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Twitter hesabından yasağın kalktığını duyurdu.
Paylaşımda "MÜJDE! Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…" ifadeleri yer aldı.
MÜJDE!— MÜYORBİR (@muyorbir) June 23, 2023
Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz.
MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…#müzikkısıtlaması #pandemidemüzik pic.twitter.com/iO2UcCsizI
Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na (SÖZ Platformu) konuşan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Turizm Bakanı ve yardımcısının konu hakkında kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Haziran 2021'de koronavirüs salgını gerekçesiyle bar ve gece kulübü gibi yerlerde gece saat 00.00'dan sonra müzik yayını yapılması yasaklanmıştı.
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