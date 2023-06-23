MÜYORBİR: Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:17

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle Temmuz 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00.00’da sona ereceğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs 2022’de müzik yayın saatini 01.00’e kadar uzatmıştı.

ÖNCE TURİSTİK YERLERDE KALDIRILMIŞTI

Bugüne kadar sanatçılar başta olmak üzere yurttaşların tepkisini çeken 'müzik' yasağı, son olarak 21 Haziran’da Antalya’da kaldırılmış, 22 Haziran’da da İzmir’de ileriye alınmıştı. Yasak, önceki gün Muğla'da da kaldırılmıştı.

MÜYORBİR: MÜZİK YASAĞI TÜM TÜRKİYE'DE KALDIRILDI

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Twitter hesabından yasağın kalktığını duyurdu.

Paylaşımda "MÜJDE! Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…" ifadeleri yer aldı.

MÜJDE!

Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz.



MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…#müzikkısıtlaması #pandemidemüzik pic.twitter.com/iO2UcCsizI — MÜYORBİR (@muyorbir) June 23, 2023

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na (SÖZ Platformu) konuşan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Turizm Bakanı ve yardımcısının konu hakkında kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Haziran 2021'de koronavirüs salgını gerekçesiyle bar ve gece kulübü gibi yerlerde gece saat 00.00'dan sonra müzik yayını yapılması yasaklanmıştı.