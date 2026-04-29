Nisan ayının son günlerinde yurdun bir bölümü bahar güneşini hissederken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Peki, Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağışları ne zaman başlar?

KIRKİKİNDİ YAĞMURU NEDİR?

Kırkikindi, halk arasında öğleden sonra ya da ikindi vakti başlayan ani sağanaklar için kullanılan bir ifade olarak biliniyor. Bu yağışlar, yer seviyesindeki ısınmanın etkisiyle yükselen havanın soğuyup yoğunlaşması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlar kapsamında değerlendiriliyor.

KIRK GÜN SÜRER Mİ?

Kırkikindi adındaki “kırk” ifadesi, yağışların yaklaşık 40 gün boyunca sürdüğü yönündeki geleneksel inanıştan geliyor. Ancak bu sürenin bilimsel olarak kesin bir karşılığı bulunmuyor. Yağışların başlangıcı ve etkili olduğu dönem, her yıl atmosfer koşullarına göre değişebiliyor.

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Kırkikindi yağmurları genellikle nisan yağışlarının ardından, mayıs ayının sonlarına doğru daha belirgin hale geliyor. Yaz başına kadar sürebilen bu sağanaklar, çoğunlukla öğleden sonra kısa süreli ve ani şekilde etkili oluyor. Bazı günlerde birkaç saat içinde önemli miktarda yağış bırakabiliyor.