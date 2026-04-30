ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey’in geçen yıl Instagram’da yaptığı bir paylaşımda, mafya jargonunda yer alan “86” ifadesini kullanarak kendisine yönelik suikast çağrısında bulunduğunu iddia etti. Peki, '86' ne demek? '86' ifadesinin anlamı nedir? '86' ifadesi hangi anlamlarda kullanılır?

86 NE DEMEK?

“86” ifadesi, özellikle Amerikan İngilizcesinde ortaya çıkan ve zamanla farklı alanlara yayılan bir argo kullanımdır. Günümüzde en çok restoran, kafe ve bar ortamlarında duyulan bu ifade, bir ürünün kalmadığını ya da menüden çıkarıldığını belirtmek için kullanılır.

Örneğin mutfakta “burger 86” denildiğinde, burgerin artık kalmadığı anlaşılır.

ARGO KULLANIM ALANLARI

Restoran ve barların dışında “86” ifadesi daha geniş bir anlamda da kullanılabilir. Günlük dilde bir kişiyi ya da durumu “devre dışı bırakmak”, “iptal etmek” ya da “reddetmek” anlamında da yer bulur.

KÖKENİ HAKKINDA FARKLI GÖRÜŞLER

Bu ifadenin kökenine dair net bir görüş bulunmamakla birlikte, eski servis kodlarından veya askeri jargonlardan geldiği yönünde farklı teoriler bulunmaktadır. Ancak günümüzde en güçlü anlamı, bir şeyin “yok” ya da “artık mevcut değil” olmasıdır.