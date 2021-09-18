30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı
ABD’li beslenme uzmanı Smith, 30 yaş üstü insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmaları’ ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturarak okurlarına sundu.
Beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That'
sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların ve formda kalabilmeleri
için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturdu.
İlk sırada bir kase dondurma ile aynı miktarda şeker içeren
aromalı yoğurtları tüketmekten vazgeçilmesini tavsiye eden Smith, aynı durumun
kahvaltıda tüketilen hamur işleri, kekler ve lavaşlar için de geçerli olduğunu
yazdı.
“Gazlı içecekler kansere neden olma potansiyeli bulunan
renklendiriciler içeriyor ve beslenme öğünündeki ana şeker kaynağıdır” diye
yazan Smith, 30 yaş sonrası için tüketilmesinden çekinilmesi gereken listeye şu
besinleri de ekledi:
- Çıtır et;
- Soya sosu ve peynir bazlı soslar;
- Salam ve ‘hot dog’;
- Cips;
- Margarin;
- Jambon;
- Simit ve beyaz ekmek;
- Pestisit (kimyasal madde) içeren gıdalar;
- Buzlu kahve ve kafeinli dondurma;
- Vejetaryen burgerler;
- Konserve meyveler.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, kokteyl ve bira
tüketiminden vazgeçilmesinin de faydalı olacağına dikkat çeken Smith, alkollü
içeceklerin uykusuzluğa neden olduğu, uykusuz geçirilen gecenin ertesi günü
yemek yeme isteğinin arttığı konusunda uyardı.
ABD’li uzman, sıralanan besinlerin öğünden çıkarılmasının insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmalarına’ ve formda kalabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.
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