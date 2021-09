30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 00:00

Beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That' sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturdu.

İlk sırada bir kase dondurma ile aynı miktarda şeker içeren aromalı yoğurtları tüketmekten vazgeçilmesini tavsiye eden Smith, aynı durumun kahvaltıda tüketilen hamur işleri, kekler ve lavaşlar için de geçerli olduğunu yazdı.

“Gazlı içecekler kansere neden olma potansiyeli bulunan renklendiriciler içeriyor ve beslenme öğünündeki ana şeker kaynağıdır” diye yazan Smith, 30 yaş sonrası için tüketilmesinden çekinilmesi gereken listeye şu besinleri de ekledi:

Çıtır et;

Soya sosu ve peynir bazlı soslar;

Salam ve ‘hot dog’;

Cips;

Margarin;

Jambon;

Simit ve beyaz ekmek;

Pestisit (kimyasal madde) içeren gıdalar;

Buzlu kahve ve kafeinli dondurma;

Vejetaryen burgerler;

Konserve meyveler.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, kokteyl ve bira tüketiminden vazgeçilmesinin de faydalı olacağına dikkat çeken Smith, alkollü içeceklerin uykusuzluğa neden olduğu, uykusuz geçirilen gecenin ertesi günü yemek yeme isteğinin arttığı konusunda uyardı.

ABD’li uzman, sıralanan besinlerin öğünden çıkarılmasının insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmalarına’ ve formda kalabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.