30 yıl sonra bir araya gelmiş yeniden dağılmışlardı, Çelik'ten İzel ve Ercan sorusuna yanıt

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:35

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:35

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çelik, Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 58 yaşındaki şarkıcı, tatil planlarından bahsedip; "Tatilimi Çanakkale tarafında yapıyorum. Denizi de güzel, havası da... Aşağılarla hiç ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.



"HERKES KENDİ YOLUNA GİTTİ"

İzel - Çelik - Ercan grubu 1992'de ilk ayrılıkların yaşamış ve 30 yıl aradan sonra 2023'te tekrar bir araya gelmiş, dinleyicilerden büyük igi görmüştü. Fakat grup üç ay önce aldıkları bir kararla yeniden dağılmıştı.

Konuyla ilgili yöneltilen sorulara da yanı veren Çelik; "Yapımcımızın konser anlaşmaları son bulunca grup da tekrardan dağılarak herkes kendi yoluna gitti. Bir kırgınlık söz konusu değil. Artık genç yaşlarımızı geride bıraktık. Bu saatten sonra öyle birbirimize kırgın olup, küs olacak değiliz" dedi.



"ERCAN BENİ ÇAĞIRMADI"

Ayrıca eski grup arkadaşı Ercan'a sitem eden Çelik; "Ercan'a da buradan sitemlerimi dile getireyim. Program yapıyor, herkesi çağırıyor bir beni çağırmadı. Vardır Ercan'ın düşündüğü bir şey... İletin lütfen kendisine" diyerek gülümsedi.