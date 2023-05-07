30 yıllık pastacıları tahtından etmenizi sağlayacak kurabiye pişirme sırrı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 00:54

Güncelleme: 07.05.2023 - 00:54

Un kurabiyesi pişirirken işinize yarayacak tarif sırlarını sizler için derledik. Evde un kurabiyesi yaparken dikkat etmeniz gereken her şey bu içerikte. 30 yıllık pastane ustalarının yaptığı kadar lezzetli un kurabiyesi yapmak mümkün.

Tarifsiteniz sitesinde yer alan bir içerikte; Lezzetli un kurabiyesi pişirmenin püf noktaları ve tarifi paylaşıldı;

Malzemeler :

250 gram tereyağı

3 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

Üzeri için: Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı :

Oda sıcaklığındaki tereyağına pudra şekeri, tarçın ve kabartma tozu eklenip, karıştırılır.

Azar azar un da eklenerek ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur yoğurulur.

Hamurdan parçalar kopartılıp, olabildiğince minik kurabiyeler yuvarlanır.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilip, önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrol edilerek pişirilir.

İlk sıcaklığı geçen kurabiyeler tarçınlı pudra şekerine iyice bulanıp, servis edilir.

Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI: Un kurabiyesi yaparken, malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin, tereyağı kullanın, unu ölçerken dikkatli olun, hamuru fazla yoğurmayın, hamuru buzdolabında dinlendirin, fırın sıcaklığına dikkat edin ve kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra dinlendirin. Bu püf noktalarına dikkat ederek, daha lezzetli ve kıvamlı bir sonuç elde edebilirsiniz.