Cumhuriyet Gazetesi Logo
31 Aralık 2025 bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

31 Aralık 2025 bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

30.12.2025 17:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
31 Aralık 2025 bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

Yeni yıl öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen yurttaşlar, 31 Aralık banka çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 31 Aralık 2025 bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü bankaların açık mı kapalı mı olduğu araştırılıyor. Peki, 31 Aralık 2025 bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

Image

31 ARALIK ÇARŞAMBA BANKALAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 1 Ocak resmi tatil olarak uygulanırken, yılbaşı tatilinin bir gün öncesi olan 31 Aralık ise mevzuat kapsamında yarım gün ya da resmi tatil statüsünde yer almıyor.

31 ARALIK ÇARŞAMBA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Her yıl 1 Ocak’ta resmi tatil uygulanırken, bu kapsamda bankalar kapalı oluyor. Yılbaşı öncesi gün olan 31 Aralık Çarşamba ise resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 31 Aralık’ta bankalar ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

İlgili Konular: #yılbaşı #yeni yıl #bankalar açık mı