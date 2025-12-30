Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken noter işlemi olan yurttaşlar "31 Aralık'ta noterler açık mı" sorusu araştırılıyor. Peki, 31 Aralık'ta noterler açık mı? 31 Aralık Çarşamba noterler çalışıyor mu?

31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü noterler açık olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA NOTER AÇIK MI?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta noterler çalışmıyor olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.