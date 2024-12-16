Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:17

Yılbaşı öncesi çalışacak olan ve bugünü yarım gün olarak yorumlayan yurttaşlar, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık 2024 okullar tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Salı tatil değil yarım gün olmayacak ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

1 OCAK 2025 HANGİ GÜN?

Bu yıl 31 Aralık tarihi salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise çarşamba olacak.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tatil edilmeyecek, bu tarihte eğitim faaliyetleri devam edecek.