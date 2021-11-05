33 yaşındaki kadın 'selfie' kurbanı oldu
Instagram hesabında uçurum kenarlarından fotoğraflar paylaşan Zoe Snoeks, kayalıkta selfie çekerken 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Snoeks’in cesedi polis, itfaiyeciler ve tüplü dalgıçlardan oluşan bir acil durum ekibi tarafından nehirde bulundu.
Lüksemburg Eyaleti savcılığına göre, 33 yaşındaki Zoe Snoeks, salı günü Belçika’nın Lüksemburg eyaletindeki Nadrin’de sarp bir uçurumdan kayarak Ourthe Nehri’ne düştü. Snoeks, o sırada kocası ve iki köpeğiyle seyahatteydi.
Sözcü’nün aktardığı habere göre; Snoeks’in kocası Joeri Janssen, Newsflash’e pazar günü karavanlarıyla bir gezi için yola çıktıklarını söyledi:
"Pandemiden bu yana, minibüsümüzle Avrupa’yı dolaşıp güzel fotoğraflar çekiyorduk."
ÇEKTİĞİ SON SELFIE OLDU
Janssen’e göre, karısı ondan köpeklerin güvende olduğundan emin olmasını istediğinde uçurumun kenarında duruyordu. Janssen, köpekleri kontrol ettikten sonra arkasını döndüğünde Snoeks’in ortadan kaybolduğunu söylüyor:
"Beş saniyeden daha kısa bir sürede olmuştur. Hiçbir şey görmedim, duymadım. Hışırtı yok, çığlık yok, bağırış yok. Sadece toz gördüm. Umutsuzdum ama yine de onu aradım. Uçurum onlarca metre derinlikteydi."
Janssen, hemen acil servisi aradığını söylüyor. Snoeks’in cesedi polis, itfaiyeciler ve tüplü dalgıçlardan oluşan bir acil durum ekibi tarafından nehirde bulundu.
Yas tutan adam, fotoğraf çekmenin karısının tutkusu olduğunu söyleyerek, karısının ölümünden sonra telefonunun kilidini açarak, çektiği son fotoğrafa baktığını anlatıyor. Snoeks’in telefonundaki son fotoğraf uçurumun kenarında çektiği bir selfie.
Polisin ölümle ilgili soruşturmayı sürdürüp sürdürmediği henüz netlik kazanmadı.
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