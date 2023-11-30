35 yıl sonra ata tohumlarıyla sebze yetiştirmeye başladı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:41

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde üzüm hasadı sonrası ata mesleği olan sebzeciliğe başlayan Hüseyin Karcı (47) 2 yıl önce babası ve dedelerinin yaptığı gibi atalık tohumlarla sebze üretimine başladı. Doğal olarak sebze yetiştiren Karcı, üreticilerin de sadece üzüme bağlı kalmamasını ve sürekli üretmelerini tavsiye etti.

Yıllar öncesinin meşhur Emcelli sebzelerini iki yıldır atalık tohumlarla yeniden yetiştirmeye başlayan Hüseyin Karcı, "Emek olmadan aş olmaz." diyerek yetiştirdiği lahana, brokoli, ıspanak, turp, havuç, karnabahar, kereviz, marul, maydanoz gibi kışlık sebzeleri pazarda satmaya başladı.

"ÜZÜME BAĞLI KALINMAMALI"

İki yıldan bu yana üzümün yanında yazlık ve kışlık sebze üretimine başladığını anlatan Hüseyin Karcı, çiftçilerin sadece bir ürüne bağlı olmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Eskiden dedelerimiz bir tarlaya tütün diker, diğer tarlalarda sebze dikerlerdi. Bağcılık da yaparlardı. Bir ürün doğa şartlarından dolayı zarar görse diğer ürün üreticinin imdadına yetişirdi. Doğru bir kararmış. Üzümler de bu yıl mildiyö hastalığı vardı birçok bağ zarar gördü. Onun için dört tarlan varsa buralara çeşitli ürün dikmekte fayda var."

"YAPRAKLARINI DEĞERLENDİRİYORUM"

Kışlık sebzelerin yapraklarını da değerlendirdiğini ifade eden Karcı, "Sebze bahçemden toplanan lahana, brokoli, karnabahar, havuç, kereviz, marul, pırasa gibi sebzeleri topladıktan sonra bol suyla yıkamaktayız ve bunların yapraklarını alarak pazara çıkacak hale getirmekteyiz. Sebzelerden ayırdığımız yaprakları da evde beslediğimiz süt hayvanlarına yem olarak vermekteyiz." dedi.

Hüseyin Karcı ayrıca ata tohumlarından yetiştirdiği yazlık ve kışlık sebzelerini pazarda kendisinin pazarladığını da sözlerine ekledi.