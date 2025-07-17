375 eserlik bir ömür: Mimar Sinan’ın en önemli 6 yapıtı...

Osmanlı mimarisinin dâhisi Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 49 yıl boyunca başmimar olarak görev yaptı. Bu uzun ve verimli kariyeri boyunca toplamda 375 eser inşa etti. En önemli eseri olarak kabul edilen ve “ustalık eserim” dediği Edirne’deki Selimiye Camii, mimarlık tarihinin zirvesi sayılır.

Mimarbaşı olduğu süre boyunca sadece yeni yapılarla değil, eski yapıların restorasyonlarıyla da ilgilendi. Bu alandaki en büyük çabalarından biri Ayasofya’nın korunması oldu; 1573’te kubbesini onardı ve çevresine takviye duvarlar inşa ederek yapının bugüne sağlam ulaşmasını sağladı.