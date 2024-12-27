38 kadın haftada 2 gün çalışarak yetiştirdi! İlk hasadı başladı...

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:16

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:16

Pınarbaşı’nda kadınların ilk hasat heyecanına ortak olan Başkan Eşki hem sohbet etti hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Eşki, projenin önemine vurgu yaparak "Kent Bostanları çok yönlü bir proje. En temelde ev hanımları sağlıklı ve taptaze sebzeleri üretiyor, üretime katılıyorlar. Bu üretimi gerçekleştirebilmek için haftada en az iki gün bostanda bir araya geliyor, sosyalleşiyor birbirini tanıyor. Geçtiğimiz haftalarda buraya gelen kadınlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet ile ilgili eğitim verdik. Aslında toplumda ulaşılması daha zor olan bir kesimle bağ kurup, farklı eğitimlerle sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Son olarak da bu üretim aile bütçesine de katkı sağlıyor. Fidesini, suyunu, toprağını biz veriyoruz, onlar üretiyor ve bu bahçeden çıkan ürünler hem kendilerine hem çocuklarına ya da komşularına birer öğün oluyor. İçinde üretim, eğitim, dayanışma ve sağlıklı gıda olan bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

KADINLAR ÇİFTÇİLİĞİ VE DAYANIŞMAYI ÖĞRENİYOR

Proje kapsamında 38 kadın, 25 metrekarelik alanlarda haftada iki gün çalışarak karnabahar, lahana, marul brokoli, ıspanak ve daha pek çok kış sebzesi yetiştiriyor. Bahçeler gelen başvuruya göre ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Bahçelere ekilen fideler, sulama için kullanılan su Bornova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanırken, belediye bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri üretim süreci boyunca kadınlara eğitim veriyor uygulamalarını yakından izliyor. Bahçe kullanma hakkı aldığı halde ürünlerin ekimini gerçekleştirmeyen ya da bakımını yapmayanların kullanım hakkı ellerinden alınarak yedekte bekleyenlere veriliyor. Birkaç hafta içinde kış hasadının tamamlanmasının ardından domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak gibi yazlık ürünlerle üretime devam edilecek.