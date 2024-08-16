Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:20

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 387 nerenin telefon kodu? +387 hangi ülkenin telefon kodu?

387 NERENİN ALAN KODU?

387 alan kodu Bosna Hersek'e aittir. Telefonunuza +387 veya 00387 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Bosna Hersek'te alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.