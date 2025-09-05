MasterChef Türkiye 2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar haftanın dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Peki, 4 Eylül 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından, üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUN HANGİ İSİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden yarışmacılar bu kez bireysel olarak mutfakta yeteneklerini sergiledi. Gecenin sonunda tabağıyla öne çıkan isim, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından kurtuldu. MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Çağatay ve Mert oldu.