4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne yanıt
Survivor All Star'ın 2 yarışmacısı Nagihan Karadere'yi açıklayan Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" sözlerine cevap geldi. Yeni sezon için oldukça iddialı olan Karadere'nin yanıtı gündem oldu.
Oyuncu Nihat Altınkaya'nın ardından Survivor All Star 2024'ün 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu. Haberi duyuran Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin" sözlerine Karadere'den cevap gecikmedi.
"HADİ BAKALIM NAGİHAN"
Survivor 2024 için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, bugün yaptığı paylaşımda 2. ana kadro yarışmacısının Nagihan Karadere, olduğunu söyleyerek "Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı.
"SÖKE SÖKE ALMAYA GELİYORUM"
Daha önce yarışmanın performansa dayalı olması gerektiğini ve halk oylamasını doğru bulmadığını söyleyerek Ilıcalı'ya sitem eden Karadere'den cevap gecikmedi.
Yeni sezon için iddialı olduğunu belirten Karadere, "Öyleyse Acun Ilıcalı hazırlansın o kupa. Söke söke almaya geliyorum" ifadelerini kullandı.
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