4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne yanıt

Survivor All Star'ın 2 yarışmacısı Nagihan Karadere'yi açıklayan Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" sözlerine cevap geldi. Yeni sezon için oldukça iddialı olan Karadere'nin yanıtı gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:07
4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne yanıt
Abone Ol google-news

Oyuncu Nihat Altınkaya'nın ardından Survivor All Star 2024'ün 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu. Haberi duyuran Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin" sözlerine Karadere'den cevap gecikmedi.

"HADİ BAKALIM NAGİHAN"

Survivor 2024 için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, bugün yaptığı paylaşımda 2. ana kadro yarışmacısının Nagihan Karadere, olduğunu söyleyerek "Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı. 

"SÖKE SÖKE ALMAYA GELİYORUM"

Daha önce yarışmanın performansa dayalı olması gerektiğini ve halk oylamasını doğru bulmadığını söyleyerek Ilıcalı'ya sitem eden Karadere'den cevap gecikmedi.

Yeni sezon için iddialı olduğunu belirten Karadere, "Öyleyse Acun Ilıcalı hazırlansın o kupa. Söke söke almaya geliyorum" ifadelerini kullandı.


Player Alanı
survivor Survivor 2024 survivor all star Nagihan Karadere acun ılıcalı

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'nın sözleri Nagihan Karadere'yi çileden çıkardı: 'Beni yayına bağlayın!'

Acun Ilıcalı'nın sözleri Nagihan Karadere'yi çileden çıkardı: 'Beni yayına bağlayın!'
Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: 'Survivor hayatımı altüst etti'

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: 'Survivor hayatımı altüst etti'
Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere kanseri yendi mi?

Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere kanseri yendi mi?

En Çok Okunan Haberler