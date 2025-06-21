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40 yıl sonra yeniden ekildi: İlk hasadı 'yolma' yöntemi ile yapıldı

40 yıl sonra yeniden ekildi: İlk hasadı 'yolma' yöntemi ile yapıldı

21.06.2025 10:40:00
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AA
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40 yıl sonra yeniden ekildi: İlk hasadı 'yolma' yöntemi ile yapıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde coğrafi işaretli Kandıra bezinin ham maddesi olan keten bitkisi, 40 yıl aradan sonra yeniden toprakla buluşturuldu.

Kandıra Belediyesi, KETENKÖY Projesi ile geçmişte önemli geçim kaynağı olan ve 1980'li yıllarda tamamen duran keten tarımını yeniden canlandırmak için çalışma başlattı.

Saha çalışmaları sonucu temin edilen 50 kilogram ata tohumu, yaklaşık 10 dönümlük tarlaya ekildi. Geçen 8 aylık sürede 1 metre 20 santimetre boya ulaşan keten bitkisinin hasadı geleneksel yöntemle gerçekleştirildi.

Projeyle Kandıra'da keten tarımının yeniden yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutan coğrafi işaretli Kandıra bezinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İlgili Konular: #hasat #Kandıra #keten tohumu

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