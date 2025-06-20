Tekirdağ'da hasat başladı: Tarlada kilosu 250 TL! 2 bin 500 dekarda yetişiyor..

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kiraz bahçelerinde incelemede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, zaman zaman da hasada katılarak hasat hakkında bilgi alıyor. Aksoy yaptığı açıklamada kiraz hasadının verimli geçtiğini ve üreticilerin bu yıl fiyatlardan memnun olduğunu belirtti.



Aksoy, "İlimizde bu yıl kiraz hasadı bereketli geçti. Fiyat noktasında da çiftçimizin istediği bir fiyat oluştu. Şu an tarlada 130 TL ile 250 TL arasında bir fiyat oluşmuş durumda. Kalitesine göre, kalibresine göre, sanayi çeşidine göre veya sofralık olması durumuna göre fiyatlar değişiyor" dedi.





3 BİN TON HASAT EDİLDİ

Mehmet Aksoy açıklamasında, "Tekirdağ'da yaklaşık 3 bin ton kiraz hasat ettik. Bir haftalık veya 10 günlük bir süremiz kaldı. Erkenci çeşitleri zaten bitti. Şu an orta erkenci ve geçci çeşitlerinde hasat yapmaya devam ediyoruz. Bizim şu anda Tekirdağ'da 2 bin 500 dekardan daha fazla alanımızda kiraz bahçesi olarak zaten devlet desteği alan sistemde kayıtlı olan üreticimiz var" diye konuştu.

Aksoy, Süleymanpaşa ilçesindeki üreticiler hakkında da bilgi vererek, "Süleymanpaşa ilçemizde de 164 tane üreticimiz, yaklaşık 340 dekar alanımız kiraz ile dikili halde bulunuyor. Devletimizin desteği ile kurulan bahçelerimizin tamamı şu anda ürün veriyor" dedi.

Bazı bölgelerde yaşanan don olaylarının Tekirdağ'da büyük ölçüde olumsuzluk oluşturmadığını belirten Aksoy, "Biliyorsunuz ülkemizin bazı bölgelerinde şiddetli don olayı oldu. Meyvecilikte biraz aksamalar oldu. Tekirdağ'ımız için inşallah böyle bir problem olmadı. Biz de şu an onun verdiği rahatlığı yaşıyoruz. Tekirdağ'da şu anda meyve ve sebzede herhangi bir sıkıntımız yok. Şarköy bölgemiz bu don olayından daha az etkilendi. Süleymanpaşa'da ise biraz etkilenme oldu fakat bize kalitede bir avantaj sağlamış oldu. Bu da seyreltme. Doğal bir seyreltme olmuş oldu. Bu da kirazın kalibresinin, kalitesinin biraz daha yüksek olmasını sağladı. Aynı zamanda fiyat oluşumunda çiftçinin lehine bir durum oluşturdu" ifadelerini kullandı.