47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:34

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Çağla Şikel ile Cem Davran'ın sunumuyla ekranlara gelen ödül töreni, oyuncu Demet Özdemir'in dans performansıyla başladı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğul'a gitti. Ödülünü Merve Dizdar’la paylaşan Ezgi Mola’nın konuşması dikkat çekti.

'ÖTEKİLEŞTİRMEDİĞİMİZ BİR SENE OLSUN'

Mola, “Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun” dedi. Mola konuşmasında, “Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mola, "Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, her ne düşünürsek düşünelim birbirimize iyi geldiğimiz bir sene olsun" dedi.

EN İYİ DİZİ 'CAMDAKİ KIZ'

En İyi Dizi Ödülü, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız'a gitti.

Edis ödül töreninde en çok sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicileri büyüleyen performans sergileyen ünlü şarkıcı, büyük beğeni aldı.

En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı. En İyi Erkek Sunucu Ödülü Acun Ilıcalı'nın oldu. Ödülleri Demet Akbağ takdim etti.

Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri de açıklandı. Demet Özdemir'in takdim ettiği ödüllerin sahipleri; Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen oldu.

EN İYİ RAP SANATÇISI DA BELLİ OLDU

En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Aylin Akpınar'ın oldu.

En İyi Proje Albümü Emir Ersoy'un oldu. En İyi Rap Sanatçısı Ödülü ise Sefo'ya gitti.

En İyi Romantik Dizi Kadın Oyuncusu Ödülü Ayça Ayşin Turan'ın oldu. En İyi Romantik Dizi Erkek Oyuncusu Ödülü Aytaç Şaşmaz'a gitti. En İyi Romantik Dizisi ise Sen Çal Kapımı'nın oldu. En İyi Dizi Çifti Ödülü'nü ise Hande Erçel ve Kerem Bursin aldı.

En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü Nazlı Çelik'in oldu. En İyi Erkek Haber Sunucusu Ödülünü Deniz Bayramoğlu kazandı. En İyi Program Ödülü'nü Cüneyt Özdemir kazandı.

MASUMLAR APARTMANI EKİBİNE İKİ ÖDÜL DAHA

En İyi Dizi Müziği Ödülü Masumlar Apartmanı Alp Yenier'e gitti. En İyi Senaryo Bir Başkadır Berkun Oya'nın oldu. En İyi Yönetmen Ödülü Çağrı Vila Lostuvali - Çiğdem Bozali kazandı. Ödülleri Perihan Savaş takdim etti.

En İyi Kadın Influencer Ödülü Rachel Araz'ın , En İyi Erkek Influencer Ödülü ise Cemal Can'ın oldu.

En İyi Çıkış Yapan isimler Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Zehra oldu. En İyi DJ Ödülü'nün sahibi Burak Yeter oldu.

Azerbaycan'ın Parlayan Yıldızı Ödülü'nün sahibi Nahide Babashlı kazandı.

En İyi Komedi Dizisi Ödülü Çok Güzel Hareketler 2'nin oldu. En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Günay Karacaoğlu'nun oldu. En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülü, Cengiz Bozkurt'un oldu.

EDİS ÖDÜLLERİ TOPLADI

En İyi Şarkıcı Ödülü Hadise'nin oldu. Hadise, 'Bu ödülü hayatı kısıtlanan kadınlar için alıyorum' dedi. En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü, Edis'e gitti. Yılın Şarkısı Edis - Martılar oldu. Yılın diğer şarkısı Sefo - 'Bilmem mi?' oldu. Ödülleri Burak Kut verdi.

En İyi Magazin Programı Ödülü'nün sahibi Magazin - D Kanal D oldu. En İyi Yarışma Programı MasterChef oldu.

En İyi Müzik Grubu Ödülü'nün sahibi Madrigal oldu.

En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı Ödülü'nün kazanını Zeynep Bakşi Karatağ oldu. En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı Ödülü Ekin Uzunlar'a gitti.

'BİR BAŞKADIR', EN İYİ İNTERNET DİZİSİ OLDU

En İyi İnternet Dizisi Ödülü'nü Bir Başkadır kazandı. En İyi Dijital İçerik Ödülü Konuşanlar - Hasan Can Kaya'nın oldu.

En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı Ödülü Ebru Yaşar'ın oldu. En İyi Fantezi Müziği Erkek Şarkıcı Ödülü'nü kazanan isim ise Hakan Altun oldu.

En İyi Spor Programı Ödülü Yüzde Yüz Futbol'a verildi. Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oldu.

Gecenin sonunda, Altın Kelebek Ödülü almaya hak kazanan ünlü isimler, bir gelenek haline gelen gece sonu fotoğrafını çektirdi. O anlar, ekranlara böyle yansıdı...