49. Altın Kelebek Ödülleri yarın: İşte ödül kategorileri ve adaylar...

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:39

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:39

Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl düzenlenecek 49. töreni için adaylar açıklandı. Ödüller, 3 Aralık Pazar akşamı sahiplerini bulacak.

2. tur oylamasında TV, müzik ve dijital dünyanın en iyileri belirlenirken halk oylamasının etkisi yüzde 70, jüri oylamasının ise yüzde 30 olacak. Peki, bu yıl Altın Kelebek ödülleri adayları kimler oldu?

İşte Altın Kelebek ödül kategorileri ve adayları...

EN İYİ DİZİ

Aile | Show TV

Ateş Kuşları | ATV

Bambaşka Biri | FOX

Gönül Dağı | TRT 1

Kardeşlerim | ATV

Kızılcık Şerbeti | Show TV

Safir | ATV

Yalı Çapkını | Star TV

Yabani | FOX

Yargı | Kanal D

EN İYİ KADIN OYUNCU

Afra Saraçoğlu | Yalı Çapkını

Burcu Biricik | Camdaki Kız

Ceren Karakoç | Kızılcık Şerbeti

Evrim Alasya | Kızılcık Şerbeti

Gökçe Bahadır | Kulüp

Hande Erçel | Bambaşka Biri

Pınar Deniz | Yargı

Serenay Sarıkaya | Aile

Sıla Türkoğlu | Kızılcık Şerbeti

Su Burcu Yazgı Coşkun | Kardeşlerim

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Berk Atan | Gönül Dağı

Bilal Yiğit Koçak | Kardeşlerim

Burak Deniz | Bambaşka Biri

Burak Berkay Akgül | Safir

Çağatay Ulusoy | Terzi

Kaan Urgancıoğlu | Yargı

Kıvanç Tatlıtuğ | Aile

Mert Ramazan Demir | Yalı Çapkını

Onur Seyit Yaran | Kardeşlerim

Salih Bademci | Dilek Taşı - Terzi - Kulüp

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Andropoz | Netflix

Benim Güzel Ailem | TRT 1

Çok Güzel Hareketler 2 | Star TV

Doğu | BluTV

Gibi | Exxen

Güldür Güldür Show | Show TV

Güzel Günler | Show TV

Kendi Düşen Ağlamaz | TRT 1

Leyla ile Mecnun | Exxen

Prens | BluTV

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Binnur Kaya | Güzel Günler

Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi

Deniz Işın | Leyla ile Mecnun

Ecem Erkek | Güzel Günler

Ege Kökenli | Doğu

Eylül Tumbar | Kendi Düşen Ağlamaz

Güldür Güldür Show Ekibi

Leyla Tanlar | Güzel Günler

Şebnem Bozoklu | Hayatımın Neşesi

Zeynep Çamcı | Güzel Günler

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Burak Dakak | Güzel Günler

Çağlar Çorumlu | Ayak İşleri

Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi

Doğu Demirkol | Doğu

Enes Koçak | Kendi Düşen Ağlamaz

Engin Günaydın | Andropoz

Feyyaz Yiğit | Gibi

Giray Altınok | Prens

Güldür Güldür Show Ekibi

EN İYİ ROMANTİK-KOMEDİ DİZİSİ

Dönence | Kanal D

Kısmet | FOX

Ruhun Duymaz | FOX

Sadece Arkadaşız | Exxen

Vermem Seni Ellere | ATV

Ya Çok Seversen | Kanal D

Yaz Şarkısı | Kanal D

EN İYİ KADIN OYUNCU (ROMANTİK-KOMEDİ)

Burcu Özberk | Ruhun Duymaz

Buse Meral | Vermem Seni Ellere

Hafsanur Sancaktutan | Ya Çok Seversen

Hazar Ergüçlü | Sadece Arkadaşız

Nilsu Berfin Aktaş | Yaz Şarkısı

Özge Özacar | Kısmet

EN İYİ ERKEK OYUNCU (ROMANTİK-KOMEDİ)

Cem Gelinoğlu | Kısmet

Cenan Adıgüzel | Kısmet

Efekan Can | Yaz Şarkısı

Emre Bey | Vermem Seni Ellere

Kerem Bürsin | Ya Çok Seversen

Kubilay Aka | Sadece Arkadaşız

Mustafa Mert Koç | Yaz Şarkısı

Şükrü Özyıldız | Ruhun Duymaz

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Ada Erma | Kulüp

Adin Külçe | Ya Çok Seversen

Almila Tuana Albay | Ateş Kuşları

Arven Ece Yavuz | Ya Çok Seversen

Aylin Akpınar | Kardeşlerim

Azra Aksu | Bir Küçük Gün Işığı

Elif Kurtaran | Taçsız Prenses

Lena Naz Kalaycı | Dilek Taşı

Metehan Parıltı | Ömer

Ülkü Hilal Çiftçi | Dönence

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

Afra Saraçoğlu & Mert Ramazan Demir | Yalı Çapkını

Burcu Özberk & Şükrü Özyıldız | Ruhun Duymaz

Demet Özdemir & Engin Akyürek | Adım Farah

Gökçe Bahadır & Fırat Tanış | Kulüp

Gökçe Bahadır & Selahattin Paşalı | Ömer

Hande Erçel & Burak Deniz | Bambaşka Biri

Onur Seyit Yaran & Su Burcu Yazgı Coşkun | Kardeşlerim

Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu | Yargı

Serenay Sarıkaya & Kıvanç Tatlıtuğ | Aile

Sıla Türkoğlu & Doğukan Güngör | Kızılcık Şerbeti

EN İYİ SENARİST

Ayşe Ferda Eryılmaz & Nehir Erdem | Ateş Kuşları

Aziz Kedi & Feyyaz Yiğit | Gibi

Burcu Över | Safir

Can Sinan | Dilek Taşı

Ethem Özışık | Bambaşka Biri

Hakan Bonomo | Aile

Hilal Yıldız | Yabani

Mehmet Barış Günger | Yalı Çapkını

Melis Civelek & Zeynep Gür | Kızılcık Şerbeti

Sema Ergenekon | Yargı

EN İYİ YÖNETMEN

Ahmet Katıksız | Aile

Ahmet Yılmaz | Kuruluş: Osman

Ali Bilgin | Yargı

Barış Yöş | Gibi

Burcu Alptekin | Yalı Çapkını

Ketche (Hakan Kırvavaç) | Kızılcık Şerbeti

Neslihan Yeşilyurt | Bambaşka Biri

Semih Bağcı | Safir

Serkan Birinci | Kardeşlerim

Zeynep Günay & Seren Yüce | Kulüp

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ