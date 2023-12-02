49. Altın Kelebek Ödülleri yarın: İşte ödül kategorileri ve adaylar...
Bu yıl 49'uncusu düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. 3 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek ödül töreninde; adaylar da büyük merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu yıl Altın Kelebek ödülleri adayları kimler? İşte Altın Kelebek ödül kategorileri ve adayları...
Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl düzenlenecek 49. töreni için adaylar açıklandı. Ödüller, 3 Aralık Pazar akşamı sahiplerini bulacak.
2. tur oylamasında TV, müzik ve dijital dünyanın en iyileri belirlenirken halk oylamasının etkisi yüzde 70, jüri oylamasının ise yüzde 30 olacak. Peki, bu yıl Altın Kelebek ödülleri adayları kimler oldu?
İşte Altın Kelebek ödül kategorileri ve adayları...
EN İYİ DİZİ
- Aile | Show TV
- Ateş Kuşları | ATV
- Bambaşka Biri | FOX
- Gönül Dağı | TRT 1
- Kardeşlerim | ATV
- Kızılcık Şerbeti | Show TV
- Safir | ATV
- Yalı Çapkını | Star TV
- Yabani | FOX
- Yargı | Kanal D
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Afra Saraçoğlu | Yalı Çapkını
- Burcu Biricik | Camdaki Kız
- Ceren Karakoç | Kızılcık Şerbeti
- Evrim Alasya | Kızılcık Şerbeti
- Gökçe Bahadır | Kulüp
- Hande Erçel | Bambaşka Biri
- Pınar Deniz | Yargı
- Serenay Sarıkaya | Aile
- Sıla Türkoğlu | Kızılcık Şerbeti
- Su Burcu Yazgı Coşkun | Kardeşlerim
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Berk Atan | Gönül Dağı
- Bilal Yiğit Koçak | Kardeşlerim
- Burak Deniz | Bambaşka Biri
- Burak Berkay Akgül | Safir
- Çağatay Ulusoy | Terzi
- Kaan Urgancıoğlu | Yargı
- Kıvanç Tatlıtuğ | Aile
- Mert Ramazan Demir | Yalı Çapkını
- Onur Seyit Yaran | Kardeşlerim
- Salih Bademci | Dilek Taşı - Terzi - Kulüp
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
- Andropoz | Netflix
- Benim Güzel Ailem | TRT 1
- Çok Güzel Hareketler 2 | Star TV
- Doğu | BluTV
- Gibi | Exxen
- Güldür Güldür Show | Show TV
- Güzel Günler | Show TV
- Kendi Düşen Ağlamaz | TRT 1
- Leyla ile Mecnun | Exxen
- Prens | BluTV
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
- Binnur Kaya | Güzel Günler
- Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi
- Deniz Işın | Leyla ile Mecnun
- Ecem Erkek | Güzel Günler
- Ege Kökenli | Doğu
- Eylül Tumbar | Kendi Düşen Ağlamaz
- Güldür Güldür Show Ekibi
- Leyla Tanlar | Güzel Günler
- Şebnem Bozoklu | Hayatımın Neşesi
- Zeynep Çamcı | Güzel Günler
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
- Burak Dakak | Güzel Günler
- Çağlar Çorumlu | Ayak İşleri
- Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi
- Doğu Demirkol | Doğu
- Enes Koçak | Kendi Düşen Ağlamaz
- Engin Günaydın | Andropoz
- Feyyaz Yiğit | Gibi
- Giray Altınok | Prens
- Güldür Güldür Show Ekibi
EN İYİ ROMANTİK-KOMEDİ DİZİSİ
- Dönence | Kanal D
- Kısmet | FOX
- Ruhun Duymaz | FOX
- Sadece Arkadaşız | Exxen
- Vermem Seni Ellere | ATV
- Ya Çok Seversen | Kanal D
- Yaz Şarkısı | Kanal D
EN İYİ KADIN OYUNCU (ROMANTİK-KOMEDİ)
- Burcu Özberk | Ruhun Duymaz
- Buse Meral | Vermem Seni Ellere
- Hafsanur Sancaktutan | Ya Çok Seversen
- Hazar Ergüçlü | Sadece Arkadaşız
- Nilsu Berfin Aktaş | Yaz Şarkısı
- Özge Özacar | Kısmet
EN İYİ ERKEK OYUNCU (ROMANTİK-KOMEDİ)
- Cem Gelinoğlu | Kısmet
- Cenan Adıgüzel | Kısmet
- Efekan Can | Yaz Şarkısı
- Emre Bey | Vermem Seni Ellere
- Kerem Bürsin | Ya Çok Seversen
- Kubilay Aka | Sadece Arkadaşız
- Mustafa Mert Koç | Yaz Şarkısı
- Şükrü Özyıldız | Ruhun Duymaz
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
- Ada Erma | Kulüp
- Adin Külçe | Ya Çok Seversen
- Almila Tuana Albay | Ateş Kuşları
- Arven Ece Yavuz | Ya Çok Seversen
- Aylin Akpınar | Kardeşlerim
- Azra Aksu | Bir Küçük Gün Işığı
- Elif Kurtaran | Taçsız Prenses
- Lena Naz Kalaycı | Dilek Taşı
- Metehan Parıltı | Ömer
- Ülkü Hilal Çiftçi | Dönence
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
- Afra Saraçoğlu & Mert Ramazan Demir | Yalı Çapkını
- Burcu Özberk & Şükrü Özyıldız | Ruhun Duymaz
- Demet Özdemir & Engin Akyürek | Adım Farah
- Gökçe Bahadır & Fırat Tanış | Kulüp
- Gökçe Bahadır & Selahattin Paşalı | Ömer
- Hande Erçel & Burak Deniz | Bambaşka Biri
- Onur Seyit Yaran & Su Burcu Yazgı Coşkun | Kardeşlerim
- Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu | Yargı
- Serenay Sarıkaya & Kıvanç Tatlıtuğ | Aile
- Sıla Türkoğlu & Doğukan Güngör | Kızılcık Şerbeti
EN İYİ SENARİST
- Ayşe Ferda Eryılmaz & Nehir Erdem | Ateş Kuşları
- Aziz Kedi & Feyyaz Yiğit | Gibi
- Burcu Över | Safir
- Can Sinan | Dilek Taşı
- Ethem Özışık | Bambaşka Biri
- Hakan Bonomo | Aile
- Hilal Yıldız | Yabani
- Mehmet Barış Günger | Yalı Çapkını
- Melis Civelek & Zeynep Gür | Kızılcık Şerbeti
- Sema Ergenekon | Yargı
EN İYİ YÖNETMEN
- Ahmet Katıksız | Aile
- Ahmet Yılmaz | Kuruluş: Osman
- Ali Bilgin | Yargı
- Barış Yöş | Gibi
- Burcu Alptekin | Yalı Çapkını
- Ketche (Hakan Kırvavaç) | Kızılcık Şerbeti
- Neslihan Yeşilyurt | Bambaşka Biri
- Semih Bağcı | Safir
- Serkan Birinci | Kardeşlerim
- Zeynep Günay & Seren Yüce | Kulüp
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ
- Aktris | Disney+
- Ben Gri | Disney+
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? | Netflix
- Bozkır | BluTV
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi | BluTV
- Kulüp | Netflix
- Magarsus | BluTV
- Sıcak Kafa | Netflix
- Şahmaran | Netflix
- Terzi | Netflix
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