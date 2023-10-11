Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne rest çekti

Yeni bir programla ekrana dönmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne katılmayacağını ve ödül dahi almak istemediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:37
Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri'ne rest çekti
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Jess Molho ile TV8 ekranlarında gündüz kuşağında program yapmaya hazırlanan sanatçı Demet Akalın, yayınladığı videoda Altın Kelebek Ödülleri'ne katılmayacağını söyleyerek resti çekti.

"OY VERMEK İÇİN UĞRAŞMAYIN"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak ödül kararından bahseden Demet Akalın, "Sakın Altın Kelebek için zamanınızı ve enerjinizi harcamayın. Sakın oy vermek için uğraşmayın. Çünkü ben ne aday olmak istiyorum ne aday adayı olmak istiyorum ne ödül istiyorum... Hak ettiğimiz yıllarda vermediler, hak etmediğimiz yıllarda almayalım canım. Aday adayı falan da olmayalım" şeklinde konuştu.


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