4.kez kansere yakalanan Yeşilçam yıldızı sağlık durumunu paylaştı

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı, sevenlerinden dua etmelerini rica etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:44
4.kez kansere yakalanan Yeşilçam yıldızı sağlık durumunu paylaştı
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Yeşilçam'a 'Gamzeli Güzel' olarak damga vuran Bahar Öztan geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldız, hastane odasından fotoğraf paylaştı.

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan ve tedavisi süren Bahar Öztan, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.


Öztan fotoğraflarına "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" notunu düştü.



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